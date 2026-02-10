Locales

Herrero de 51 años que trabajaba en una barraca murió porque una viga le cayó en la cabeza

Montevideo Portal

Un trabajador de 51 años falleció este martes en la mañana luego de que se le cayera una viga en la cabeza. El hecho se dio en una barraca ubicada en Las Piedras (Canelones) y el impacto le provocó la muerte en el lugar.

El hombre era herrero y estaba contratado para realizar una estructura de hierro. En determinado momento, producto del movimiento de un elevador, una viga se movió y terminó cayendo sobre su cabeza, ya que él se encontraba debajo.

La Fiscalía fue informada del caso y ordenó que el Ministerio de Trabajo se hiciera presente en el lugar, ubicado en las calles Enrique Pouey y Vivian Trías, para saber si estaban garantizadas las condiciones de seguridad.

Montevideo Portal