Heroína: el tremendo rescate de una mujer a sus perros en pleno incendio en su apartamento

Un dramático video se viralizó en las últimas horas luego de que una mujer en Cebú, Filipinas, rescatara a sus mascotas de un incendio en su apartamento.
En el clip, se observa cómo una densa nube de humo se apodera del tercer piso del edificio, mientras bomberos y otros ciudadanos cunden en pánico en la calle.
En ese momento, la mujer decide lanzar a sus dos perros a través del balcón, poniendo en riesgo su propia seguridad, mientras el fuego se propagaba.
Tras salvar a los animales, la mujer pudo abandonar el recinto a través de una escalera colocada en el perímetro del edificio.
Los perros resultaron ilesos, mientras que la mujer tuvo heridas leves, pero está fuera de peligro.
