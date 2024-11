Hermano de Milagros Chamorro: “Cuando la veían en la calle le hacían ‘cinco’ con la mano”

Judiciales

Montevideo Portal

El hermano de Milagros, Sebastián Chamorro, habló este viernes con la prensa en el marco de una “sentada” en memoria de la joven de 30 años que se quitó la vida el pasado 25 de octubre en una mutualista, según informó Feminismos Uruguay.

La trabajadora social había denunciado ser víctima de violación grupal cuando tenía 15 años y a los 27 decidió hacer la denuncia ante la Justicia. Sin embargo, no obtuvo la respuesta esperada.

En 2022, Milagros denunció penalmente la situación ante la fiscalía de la mujer, en Montevideo, donde vivía. El expediente fue derivado a Maldonado, donde se produjo el hecho, pero el caso se cerró ese mismo año porque el delito había prescripto, ya que la situación había ocurrido bajo la legislación del viejo Código Penal.

“Habían pasado 12 años. Ella en su momento era menor, era muy chica. No pudo hablarlo, no pudo denunciarlo. No tenía las herramientas, tanto psicológicamente como de conocimiento. Por eso, hizo la denuncia 12 años después con la causa ya prescripta. Fue tras encontrarse con una conocida que le hizo recordar el momento y lo que le pasó después. No fue solo el hecho en sí, también, no sé si el término es bullying, pero cuando la veían en la calle tenía que doblar. Le hacían la ‘cinco’, con la manito. Porque se la habían cogido cinco”, testimonió Chamorro, según consignó le medio local FM Gente.

El hermano de Milagros dijo que los mismos cinco presuntos agresores la siguieron “torturando”.

“Ella no lo pudo hablar con nosotros. Ni con su padre, madre o hermanos. No tuvo el coraje o quién sabe qué. Después leyendo o estudiando es bastante común en estos casos. Por eso también este mensaje para las víctimas o los que están cerca. Que den un espacio lo más abierto posible. Mili lamentablemente lo habló muy tarde”, afirmó.

Según contó Chamorro, lo único que había sobre el caso era “el testimonio de la víctima”, pero “lamentablemente ya no se va a poder contar con eso”.

“Sentimos que no tiene ningún sentido. Se habló con abogados y no hay forma de reabrir el caso. Prescribió. Además, de los cincos, la mayoría eran menores. Cuatro tenían 17 años y solo uno era mayor. Sin el testimonio de Milagros no hay opción. Ella sí hizo todo lo posible y se presentó a todas las instancias que pudo”, añadió.

Sebastián Chamorro, hermano de Milagros, presente en la sentada en honor a su memoria habló en rueda de prensa. pic.twitter.com/lMLZ3TUur8 — Fm Gente?????? 094054756 (@fmgenteradio) November 1, 2024

Montevideo Portal