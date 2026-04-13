Judiciales

Hermana de Moisés: del “dolor” por la condena al “alivio” de que su padre “no esté más”

Sara Martínez, hermana de Moisés, el joven de 28 años que asesinó a su padre —quien tenía un largo historial de abusos contra miembros de su familia— en mayo de 2025, volvió a contar su historia luego de la condena de la Justicia.

En diálogo con 8 AM, la mujer dijo que tanto ella como el resto de los integrantes de su familia vienen de meses muy “complejos” y contó que buscarán que el Tribunal de Apelaciones revoque la condena de 12 años que Moisés recibió por parte de la Justicia y se aplique el “perdón judicial”.

“Siento mucho dolor por mi hermano. Hoy estoy acá de pie porque mi único propósito es sacar a mi hermano de la cárcel y no voy a parar hasta las últimas consecuencias. Siento alivio porque es el primer año que mi padre no está más”, reconoció la joven.

Entre las complejidades de su nueva realidad, desde mayo, cuando Moisés mató a su padre, la familia piensa en “todo lo que implica tener a alguien que está en contexto de encierro”. Para Sara, eso significa “el miedo a que le pase algo, que él se haga algo”. “Viene siendo muy complejo y reviviendo todo el tiempo las situaciones que han pasado con mi padre”, admitió.

La hermana del condenado afirma que “la Justicia mira la última foto, pero no se mira todo el contexto de violencia”. “No es que mi hermano fue y le dio muerte. Hubo todo un contexto anterior, en el que el Estado también fue omiso. Si el Estado, cuando yo me animé a denunciar, hubiera garantizado una protección real durante el proceso y después de que le concedieron la libertad a mi padre, todo esto se hubiera evitado”, dijo la mujer, que fue abusada por su padre y lo denunció a los 12 años.

Sara dijo que su padre abusaba de ella y de sus hermanos cuando su madre no estaba en la casa. “Si bien era consciente del maltrato físico, no se imaginaba otras cosas que pasaban también. La violencia era impartida para todos los integrantes. Mamá le tenía mucho miedo”, expresó.

La joven cuestionó el proceso judicial al que tuvo que someterse luego de haber denunciado a su padre, quien cumplió solo un año de cárcel, ya que obtuvo la libertad anticipada.

Mientras Sara, que en ese momento era menor de edad, declaraba contra su padre en la escuela, ella volvía a su casa sabiendo que en algún momento iban a detenerlo. La joven describió ese proceso como “una hostilidad tremenda” y criticó el “nivel de violencia” que sufrió.

Si bien Sara no fue la única abusada en su casa, sí fue la única que denunció la situación ante la Justicia, una condición que la Justicia contempló a la hora de condenar a Moisés.

“La única denuncia que existió fue la mía. Entiendo, ahora de grande, que haya sido solo esa. Porque el proceso yo lo pasé acompañada de mi hermana, que era menor. Si había una mínima posibilidad de que mi hermana se animara a hablar, en ese momento, cuando pasó ese proceso horrible con el perito, las posibilidades se cayeron”, reconoció, y recordó que su padre amenazaba con matar a su madre si seguían presentando denuncias en su contra.

En las últimas horas, según informó El País, se supo que la defensa de Moisés de cara a la apelación será llevada por Rodrigo Rey.