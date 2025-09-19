Heredera de la mayor fortuna de Grecia murió por “absurda causa” e investigan mala praxis

Curiosidades

Una luctuosa noticia sacudió a la comunidad griega y al mundo del arte en Londres, Reino Unido.

Marissa Laimou, única heredera de una de las familias más poderosas de Grecia, murió tras sufrir una reacción corporal inesperada a la picadura de un insecto.

La joven, que había superado un cáncer de mama, fue encontrada sin vida por su ama de llaves en su residencia londinense, el pasado 11 de setiembre. Tenía 28 años.

Según recoge el periódico británico Daily Mail, la madre de la joven, Bessy, declaró que su hija buscó ayuda médica en dos hospitales de Londres, luego de sufrir la picadura. Y a pesar de presentar fiebre, mareos y comezón, en ambos centros la dieron de alta.

Los problemas de salud de Marissa comenzaron tres días antes del trágico final. Un médico la visitó en su casa y le recetó paracetamol. Como no mejoró, consultó a su oncólogo en un hospital, debido a que la remisión de su cáncer era reciente.

Días después, una ambulancia la trasladó a otro centro de salud, donde el personal de enfermería determinó que no necesitaba internación. Un médico le recetó antibióticos y confirmó que se trataba de una reacción a la picadura de un insecto, por lo que la enviaron nuevamente a su casa. Al día siguiente, la encontraron muerta.

Bessy aseguró que la causa de muerte fue un shock tóxico provocado por la picadura, aunque todavía no se sabe con certeza qué insecto la atacó. “Mi hija sobrevivió al cáncer y murió a causa de un insecto”, lamentó la mujer, quien cuestionó duramente las decisiones médicas tomadas en ambos hospitales.

Mientras se espera el resultado de la autopsia y las pericias forenses, uno de los hospitales reconoció que incurrió en un error en el procedimiento y abrió una investigación interna para esclarecer los hechos.

La familia de Marissa exige explicaciones y apunta a una posible negligencia médica. El caso generó conmoción en Grecia y en el Reino Unido, donde la joven era conocida tanto por su apellido como por su carrera artística.

Más allá de pertenecer a una acaudalada familia, Marissa Laimou se destacó en el ambiente cultural de Londres. Hace pocas semanas presentó una versión de “Romeo y Julieta” y estaba trabajando en un nuevo proyecto teatral.

Sus amigos la recordaron como una persona talentosa, reservada y apasionada por el arte, cuya inesperada partida deja un vacío en el entorno familiar y en el mundo artístico que frecuentaba.