Henry Engler fue despedido del Cudim: asegura que fue sorpresivo y mediante Skype

En el sitio web del instituto aún figura como investigador principal, pero le informaron que ya no cumple esa función.

El científico Henry Engler, quien fuera director general del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), fue despedido del instituto y quedaron en suspenso 44 investigaciones en las que participaba en permanente contacto con otros países.

Engler vive un tiempo en Uruguay y otro en Suecia. Dado que actualmente está en el país europeo, fue despedido por Skype y asegura que fue "de un día para el otro".

"Fui despedido, me borraron del BPS, sucedió bastante rápido, en un par de días, sin advertencia previa. No sé nada de lo que va a pasar con mi investigación, es una situación fulera", expresó en conversación con el programa Fuentes Confiables de Radio Universal.

Engler narró la historia de los últimos meses en conversación con la radio y asegura que tiempo atrás envió una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para manifestarle la necesidad de que las máximas autoridades del instituto, que tenían (incluyéndose a él mismo) más de 70 años, fueran sustituidas al menos en parte por jóvenes.

"Yo mandé una carta a Tabaré con mucho dolor por lo que pasó con María Auxiliadora (Delgado) y le había comentado que en 2017, por comentarios que me hizo el personal y porque teníamos tres personas mayores de 70, que los jóvenes deberían asumir responsabilidades ejecutivas", señaló Engler.

"Planteé que los veteranos pasaran a trabajar 50 %. Pero los otros dos veteranos querían seguir trabajando 100 %", añadió.

Fue así como dejó la dirección del instituto y en su lugar propuso a quien actualmente es el máximo jerarca: Omar Alonso. Sin embargo, él continuaría como investigador principal del instituto, como aún figura en el sitio web, aunque ya no está inscripto en el BPS.

Las nuevas autoridades estuvieron mucho tiempo sin contactarse con él y luego decidieron despedirlo, según narró Engler.

"Yo estoy como investigador principal en un contrato firmado con el extranjero. Dice 'investigador principal'. Entonces yo pienso, ¿eso no sirve más? Tenemos acuerdos con Alemania, con Italia, con Chile. ¿Eso está todo anulado? Tengo que informar a mis colegas en el mundo que no soy más investigador", lamentó.

"Me echaron por Skype", señaló y agregó que en total tenía abiertos 44 proyectos de investigación, sobre los que no sabe qué pasará de aquí en más. Uno de los proyectos en vías de desarrollo era sobre el estudio de células implicadas en el Alzheimer.

"El decano de la Facultad de Medicina me dijo que quería que quedara dentro de la Facultad de Medicina y fuera al Cudim representando a la facultad, pero el ambiente que veo es tenebroso, no veo ningún interés en que yo me quede", lamentó.

