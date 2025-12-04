Helicóptero cayó en una cancha de tenis: cuatro personas resultaron heridas

Internacionales

Un helicóptero cayó este jueves sobre una cancha de tenis ubicada en el Parque Manuel Belgrano, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Los tres ocupantes de la aeronave —dos hombres y una mujer— lograron salir por sus propios medios y se encontraban conscientes al momento del arribo de los equipos de emergencia. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández, informó Infobae.

Una cuarta persona que se encontraba en el predio, también resultó herida.

A raíz de un problema mecánico, el piloto debió hacer un aterrizaje de emergencia. Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajaron en la zona para asistir a los afectados, mientras que se informó que la situación quedó rápidamente controlada.

