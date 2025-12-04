Helicóptero cayó en una cancha de tenis: cuatro personas resultaron heridas

Montevideo Portal
Un helicóptero cayó este jueves sobre una cancha de tenis ubicada en el Parque Manuel Belgrano, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.
Los tres ocupantes de la aeronave —dos hombres y una mujer— lograron salir por sus propios medios y se encontraban conscientes al momento del arribo de los equipos de emergencia. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández, informó Infobae.
Una cuarta persona que se encontraba en el predio, también resultó herida.
A raíz de un problema mecánico, el piloto debió hacer un aterrizaje de emergencia. Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajaron en la zona para asistir a los afectados, mientras que se informó que la situación quedó rápidamente controlada.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]