Heladas, lluvia y nieve: China activa emergencia nacional por bajas temperaturas

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó en las últimas horas la respuesta de emergencia nacional de nivel IV por los desastres provocados por las bajas temperaturas, la lluvia, la nieve y las heladas en las provincias centrales de Hubei y Hunan.

El ministerio pidió a los gobiernos locales que prestaran asistencia a las personas afectadas por las inclemencias meteorológicas, e informó del envío de equipos para garantizar el suministro de electricidad y para retirar la nieve y el hielo, recogió hoy la agencia oficial Xinhua.

Asimismo, las autoridades aseguraron que han enviado 20.000 artículos de socorro, entre ellos edredones de algodón, a la provincia de Hunan.

El temporal de frío y nieve causó en los últimos días el cierre temporal de decenas de tramos de autopistas en Hubei y Hunan, dejando atrapados a miles de conductores que intentaban regresar a sus lugares de origen para pasar el Año Nuevo Lunar, la fiesta más importante del calendario chino.

Además, el mal tiempo causó la suspensión de 2.000 trenes en el centro de China durante los últimos días.

MUNDO | Chuva congelante, neve e gelo complicaram o trânsito no Centro, Leste e Sul da China enquanto milhões viajam antes do feriado do Ano-Novo Lunar do Dragão. Províncias de Hunan e Hubei enfrentaram o pior, cancelando viagens de trens e atrasando voos. As fotos são da @AFP. pic.twitter.com/Fnurjgzjwl