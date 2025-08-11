Hecha la trampa: detectan en casinos y máquinas de cobro uso de billetes entintados

Policiales

En las últimas horas se constató la utilización de billetes entintados, que se presumen provenientes del cajero automático detonado el pasado martes en la barrio Carrasco.

La explosión activó el sistema de entintado del aparato e hizo que manchara los billetes con un líquido indeleble, dejándolos inutilizados para su uso. Sin embargo, algunos de esos papeles habrían sido empleados recientemente.

Según informa el noticiero Telemundo, 10.000 pesos en billetes de 2.000 con esas características fueron encontrados dentro de una máquina de cobro en un supermercado en Buceo. El aparato en cuestión recibe efectivo y entrega cambio, por lo que se presume que los portadores de los billetes los aprovecharon para deshacerse de dinero marcado y llevarse billetes limpios de menor denominación.

Asimismo, en un casino de Ciudad de la Costa se encontraron 20.000 pesos en billetes de 2.000 también marcados, tirados debajo de una máquina de juego. Presuntamente fueron abandonados allí porque el dispositivo los rechazó. Sin embargo, de acuerdo con el citado informe, se cree que otros billetes sí habrían logrado burlar el sistema.

Los papeles aceptados por las máquinas presentan manchas de tinta de reducidas dimensiones, y que no cubren las partes que el sistema informático escanea, por lo que logran pasar como habilitados.

La Policía continúa investigando el robo.