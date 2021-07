Heber y dichos de Bonomi acerca de delitos: “¿En qué quedamos, hay movilidad o no hay?"

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, acompañado por el subsecretario de la cartera, el director general de Secretaría, el director y los subdirectores de la Policía Nacional, concurrió a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado.

En rueda de prensa, Heber fue consultado sobre los dichos del exministro del Interior y actual senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP) Eduardo Bonomi, que sostuvo que la reducción de delitos "en el mundo se ha dado a raíz de la pandemia" y que "cambió la forma de recoger la denuncia de los delitos".

"El problema es qué facilidad tuvo la gente para hacer la denuncia", comentó Bonomi.

Heber señaló que en cuanto a los delitos "Brasil aumentó, Chile aumentó, Ecuador aumentó, Argentina aumentó y Estados Unidos aumentó. O sea, no es verdad". "Fíjense una cosa, el Frente Amplio hace poco tiempo hizo una interpelación al ministro de Salud Pública y a la ministra de Economía porque reclamaba menos movilidad, porque había mucha movilidad", agregó.

Heber dijo que el FA sostiene que "para la salud había que bajar la movilidad y en materia de seguridad dice que la falta de movilidad es la que produce que no haya delitos". "Bueno, ¿en qué quedamos, hay movilidad o no hay movilidad? Si hay movilidad no se puede usar para salud pública, pero no es válido para la seguridad. Creo que claramente esto es producto de una Policía que está movilizada, con un despliegue táctico importante y usando los pocos recursos que tiene y está dejando el alma en la cancha, recorriendo y cumpliendo su deber", aseguró.

"Hay quienes quieren minimizar este esfuerzo de la Policía y lamentamos que esa sea la actitud. Que incide la pandemia y seguramente algo puede incidir, pero no es la razón. La razón es que venimos bajando desde el 2019 y en 2020 bajaron todos los índices y en los primeros seis meses de 2021 seguimos bajando homicidios, rapiñas, hurtos, abigeato. Los resultados son los que hablan", añadió.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó el departamento de Cerro Largo este jueves, donde encabezó la inauguración del Centro Pymes de la ciudad de Melo. En ese contexto, el mandatario fue consultado sobre los dichos de Bonomi, sobre la baja de delitos. Lacalle comentó: ¿Bonomi habló de eso?, ¿Bonomi?".