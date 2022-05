Heber sobre Chomnalez: "Se pensó que el sistema había abandonado el caso. No fue así"

Judiciales

Autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el titular de la cartera, Luis Alberto Heber y acompañados del juez a cargo del caso Lola Chomnalez, Juan Manuel Giménez, del abogado de la familia, Jorge Barrera y del fiscal de Corte, Juan Gómez dieron este viernes una conferencia de prensa para dar detalles sobre la investigación de la causa y el procesamiento del principal sospechoso del homicidio de la adolescente argentina de 15 años, que sucedió de 28 de diciembre de 2014, en el balneario de Barra de Valizas en Rocha.

"Se pensó que el sistema de Justicia uruguaya había abandonado el caso", dijo Heber, que afirmó que "no solamente no fue así, sino que esta resolución fue posible gracias al "formidable trabajo" hecho por Policía Científica. Destacó además que las tareas de dicha dependencia son "un ejemplo y un orgullo, no sólo para la Policía, sino para el país", gracias a "el nivel de profesionalidad" y el "detalle científico que llevó a aclarar la investigación".

"El sistema funciona. Demora, lamentablemente, porque las pruebas hay que conseguirlas. Es muy importante no solo dar explicaciones de esta situación sino además tener presentes a los abogados de esta familia. Nos ponemos en el sentimiento que me han transmitido los abogados y la familia en insistir que la investigación no se detuviera. Por tanto, queremos anunciar nuestra satisfacción del trabajo emprendido", sostuvo.

Por su parte, el juez de la causa —a cargo de ella desde 2017— al consultársele sobre si el procesamiento del sospechoso culmina el caso, dijo que "el problema es que el hombre no admite haber dado muerte a Chomnalez".

A su vez, afirmó que la pregunta de si la investigación está cerrada es "muy difícil de responder por el tema jurídico".

"Hoy, que recién se inicia el sumario penal con todas las etapas, en donde no puedo saber si la defensa y la Fiscalía van a ofrecer o no prueba. Hoy no puedo decir que el caso está cerrado porque no conozco eso. Eventualmente no puedo saber cuál es el contenido de los medios que Fiscalía o la defensa puedan llegar a mostrar. El caso hoy no está cerrado", sostuvo el magistrado.

"Lo que no puedo decir es que este señor es quien mató a Chomnalez", aseveró Giménez.

Explicó que el expediente tiene más de 3.600 hojas y que siempre estuvo pendiente de resolución. "Finalmente la línea de investigación partió desde la ciencia. Por eso hay que destacar el trabajo de (Policía) Científica, que establece un parámetro de línea de investigación que necesariamente había que llevarla a la práctica", agregó.

Aclaró además que este caso se dicta por el Código del Proceso Penal anterior, por lo que está a cargo del Poder Judicial y no de Fiscalía.

Al preguntársele si este caso abre la posibilidad para que otros sin resolver se puedan concluir, dijo que la causa "es una muestra clara de que la Policía Nacional sigue trabajando con mayor empeño para aclarar todos y cada uno de los homicidios".