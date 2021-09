Heber proyectó que 2021 será el año "con menos fugas" y mayor “éxito en la recaptura”

Política

Por su parte, la diputada interpelante criticó que el ministro del Interior “no sabe, no está preparado y no asume su responsabilidad”.

No hay escape

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, brindó una conferencia de prensa durante su interpelación en el Parlamento.

Al respecto, el jerarca reafirmó sentirse "muy conforme" con el trabajo que se ha llevado a cabo desde su administración para "darle más seguridad a las personas". Asimismo, Heber contó a los medios que "se habló de fugas" de las cárceles, "tratando de generar la sensación de que (los reclusos) se fugan de las cárceles".

"Nosotros manejamos cifras, hemos tenido 19 fugas en lo que va del año y 17 fueron recapturados, solo dos están pendientes de captura", manifestó el ministro. En este sentido, indicó que en su interpelación "se quiere minimizar" ese "logro" al "poner el acento en dónde y cómo" se dio la fuga y no tanto en "la prontitud" con que la policía recapturó al fugado.

"Son 19", insistió Heber, "los años anteriores fueron más de 40". Desde 2017 hasta 2020, detalló. Así, vaticinó que 2021 "va a ser el año donde tenemos menos fugados y tenemos (mayor) éxito en la recaptura".

"Creemos realmente que el acento tiene que estar puesto en qué es lo que vamos a hacer de ahora en más con una situación insostenible como la que tenemos en algunos módulos del exComcar y en algún módulo de la Cárcel de Canelones, en donde hay un hacinamiento que es inadmisible y por primera vez le ponemos el acento, la ocupación y el compromiso a buscar una solución", expresó el ministro.

Por otro lado, consultado al respecto, el jerarca se refirió a la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia —ente al que se refirió durante su alocución en la interpelación— y reconoció que "no es la prioridad" que se tiene hoy en el Gobierno. Sin embargo, sí es un tema "que me gustaría ir conversándolo para ir juntando opinión dentro de todos los partidos políticos", adelantó.

"Hablar del Ministerio de Justicia puede ser la gran solución que pueda juntarnos a todos en este tema. Hay que ver cuáles pueden ser las condiciones del país como para embarcarse en un nuevo ministerio", apuntó.

La otra cara de la moneda

Por su parte, la diputada interpelante, Lucía Etcheverry, también realizó una conferencia de prensa durante la jornada.

Así, afirmó que Heber "ha entrado en contradicciones", por lo que desde el Frente Amplio (FA) entienden que "no sabe, no está preparado y no asume su responsabilidad en el liderazgo de la gestión de la política pública de seguridad ciudadana".

"En términos de la política de seguridad tenemos una actitud refundacional con una perdida de garantías para la ciudadanía y también para la institución policial, y además un sistema carcelario que está colapsado en una situación extremadamente crítica y no hay un rumbo claro de recursos concretos y material con el que efectivamente podamos alertar una posibilidad de reconocer lineamientos claros, firmes y conocedores del tema", profundizó Etcheverry.

De esta manera, dejó en claro que el FA "está siempre dispuesta al diálogo", pero para ello "se necesitan un rumbo claro" y "certezas". "Este ministro, a esta fuerza política, no se las está brindando", acotó.

