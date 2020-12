Heber negó que el peaje al contado costará 160 pesos: “Todavía no se estableció el precio”

Política

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, negó que el peaje pagado al contado vaya a costar 160 pesos para los vehículos categoría 1 y 2.

Consultado en la radio CW33 de Florida, Heber dijo que "no puede ser que hayan empezado a cobrar el peaje a 160 cuando todavía no salió el decreto", aunque el aumento había sido anunciado para este martes.

"El decreto se está estudiando, todavía no está firmado", dijo y añadió que "todavía no se estableció el precio".

Además, Heber dijo que este aumento podría tomarse como un incentivo para pasarse al telepeaje, que cuesta menos. En este sentido, dijo que si los conductores se pasan al telepeaje tendrán una rebaja. "Hoy contado se está pagando 125, o sea que sería una rebaja de 125 a 108", señaló.

"Todavía no se estableció cuál va a ser el incentivo, no salió el decreto, estamos viendo en (el Ministerio de) Economía y en OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) cuál es el aumento para que el incentivo ayude. Hoy en día sin el decreto hay 21 pesos de diferencia entre el pago al contado y el tag. Paga 104 por el peaje tag y paga 125 al contado, y la gente no se pasa al tag, y eso implica costos de seguridad, de traslado de bienes, traslado de dinero, Prosegur, quebrantos de caja, una cantidad de costos que se los lleva la empresa, no se vuelca a las rutas. Nosotros queremos que la automatización, sin que nadie quede en la calle, sin que nadie quede sin empleo, implique que la plata que se paga efectivamente vaya a toda la ruta", apuntó el ministro.

Consultado sobre la información que se divulgó acerca de los 160 pesos, Heber dijo que el tema se estaba estudiando, "pero como todavía eso pega en la inflación" se prefirió no efectivizar ese aumento.

"No queremos generar un aumento, aunque sean un incentivo para pasar al tag, que tenga otras repercusiones que no sean precisamente incentivar. No creo que sea 160, va a ser más alto, pero no va a llegar a 160", manifestó.

Heber dijo además que los trabajadores de los peajes no perderán su empleo. "No vamos a dejar gente en la calle. La gente, que son 400 personas que en los 15 peajes se están empleando, 150 más o menos quedan trabajando en el peaje y hay aproximadamente 250 restantes que vamos a ir ubicando durante un año en empresas que van a aparecer en nuevos peajes que puedan aparecer en la república y en otros sistemas que absorben la totalidad de los funcionarios", concluyó.

