Heber justificó traslado de director del módulo del Comcar donde hubo torturas a otra zona

Política

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció este miércoles ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado, donde explicó por qué el director de los módulos 10 y 11 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar), donde fue secuestrado y torturado un recluso durante 60 días, fue trasladado a la dirección de otros módulos de la misma cárcel.

“Estamos haciendo una investigación de urgencia. Lo que hicimos como forma preventiva fue retirarlo de donde estaba, si no, lo estamos penalizando antes de hacer la investigación”, dijo Heber.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva había pedido en el programa Esta boca es mía de canal 12 “alguna cabeza” por este asunto. "Acá alguna cabeza tiene que rodar. No llegamos al gobierno para hacer la de Bonomi", dijo el legislador este lunes.

Por su parte, Heber explicó lo siguiente: “Lo sacamos del módulo 10 y del 11, donde hubo problemas, y por supuesto pasó en igual jerarquía a otros módulos donde no ofrece resistencia y nos permite hacer la investigación a fondo. Si no, lo estaría juzgando antes de tiempo. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. También es válido para la Policía. Entonces, como se está investigando, no lo hemos penalizado”, agregó el ministro, quien expresó “vergüenza y dolor por abusos a los derechos humanos”.

Inversiones y planes

El ministro informó en conferencia de prensa que habló de varios temas en la comisión que tiene a su estudio la Rendición de Cuentas, el proyecto de ley por el que se reasignan recursos presupuestales.

“Hablamos de la necesidad de las inversiones que el ministerio necesita hacer. Planteamos la posibilidad de hacer los contratos de construcción carcelaria, CCC los hemos bautizado, de modo tal de hacer una licitación de forma urgente para la construcción de tres cárceles en el predio del Penal de Libertad, y tres barracones, que son cárceles de semi libertad, para primarios, de modo tal que mediante el trabajo puedan reinsertarse en la sociedad en los departamentos de Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres”, dijo Heber, quien detalló que “las tres cárceles de seguridad” estarán “en un predio vecino al Penal de Libertad”.

La construcción de las seis cárceles implicaría el desembolso de 60 millones de dólares, que según Heber “se pagan en 10 años con recursos propios”. El ministro sentenció que “tenemos que sacar este verdadero infierno que son los cuatro módulos del Comcar”.

Las que proyecta “son cárceles de una capacidad de casi 500 reclusos, de modo tal de tratar de descomprimir el desastre que tenemos en los módulos 3, 4, 10 y 11 del Comcar, y por supuesto implica también mucha acción, que vamos a tener en la cárcel de Salto y en el Comcar, recuperando los módulos 1 y 2, que fueron vandalizados y no los tenemos operativos para poner reclusos”, agregó el ministro.

Heber anunció que además habló con los legisladores de otros temas, como el pasaje de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) de la órbita de Interior a la del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de “la posibilidad de tener más efectivos y más patrulleros”.

Además, el secretario de estado adelantó que las cifras sobre la caída de los delitos “son contundentes” e informó que dará a conocer los datos al finalizar el tercer trimestre. “Todo apunta que venimos teniendo éxito contra la rapiña, el hurto, el homicidio, el abigeato. Quiere decir que la policía está siendo efectiva y esto fue muy claramente dicho en la instancia de la comisión porque se reconoce más eficacia de la Policía”, dijo.

“Hay más formalizados y condenados. Esto es producto de la LUC (Ley de Urgente Consideración). Los artículos de la LUC son fundamentales para tener más años en las condenas a rapiñeros”, aseguró.

Finalmente, Heber informó también que “hay 70.000 vehículos en las comisarías” y que planifica “un gran remate de chatarra, para que las comisarías no se conviertan en un depósito”.

Montevideo Portal