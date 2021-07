Heber habló de criticas de defensores de oficio: "Que digan dónde hubo" abuso policial

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló de las críticas de la Asociación de Defensores de Oficio, que denunció un presunto aumento de los casos de abuso policial, catalogando las declaraciones del gremio de "grito a la tribuna", según informó Telemundo.

Heber dijo en rueda de prensa en Cerro Largo que "no hay ningún elemento para que eso se pueda demostrar" aseverando que "si hay exceso, nosotros mismos vamos a ser duros con la policía, como ya lo hemos hecho con jerarcas policiales".

"Nosotros no estamos defendiendo el exceso, el exceso lo reprimimos, lo condenamos y lo castigamos. Ahora, no al grito de la tribuna, no, que nos digan en dónde hubo y cómo fue el exceso", afirmó el jerarca.

"Y menos generalizar, porque entonces ahí pagan justos por pecadores. ¿Toda la policía está comentiendo abusos? No, es una barbaridad, son 33. ¿Puede ser que haya policías que comentan? Puede ser. ¿En dónde? Que nos digan donde, en qué circunstancias", continuó, añadiendo que "si se sale de la generalidad y se va a lo puntual podemos discutir mejor".

"El problema es que los defensores de oficio creen en sus clientes. Dicen que nosotros actuamos con abuso. ¿A quién acusan? ¿A la Fiscalía? Porque es el fiscal el que revisa la actuación del policía. No tengo ninguna denuncia en Fiscalía ni el ministerio de abuso de funciones", dijo Heber.

"Dicen que ocultan, ¿quién dicen que ocultan? Justamente alguien que fue formalizado. Ah bueno, claro. Ellos defienden a, justamente, sobre quien está actuando la Policía", agregó.

Registro de ADN

El ministro se refirió además a la posibilidad de crear un registro de ADN de toda la población, asegurando que se trata de un trabajo "a largo plazo".

"Hay que empezar por los hospitales y nacimientos. Es muy importante tener registro de ADN porque podemos tener la posibilidad de identificar a personas en escenas del crimen inmediatamente con huellas o pelos. Es una herramienta moderna que ha dado resultado en otros países", sostuvo.

Al ser consultado sobre quienes critican la idea argumentando la posible violación a la privacidad, el titular del Interior dijo que en Noruega se aplica y que "allí hay una democracia y acá también" y que los ciudadanos de ambos países mantienen sus "derechos".

"Son elementos que ayudan. como la identificación facial. ¿Le va a quitar privacidad? Bueno, vivimos en un mundo donde se nos quita mucha privacidad, dónde estamos, dónde no estamos, es muy fácil saberlo. Tenemos que convivir con eso, preservando el derecho a la privacidad que tiene el ciudadano", dijo.

Heber aseguró que la información no será pública, sino que accederá a ella únicamente el banco de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

