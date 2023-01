Heber explicó cómo será el plan que “reclutará” expresos para bajar los homicidios

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hizo referencia al plan que llevará adelante junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para combatir los homicidios, que aumentaron 25% en comparación con 2022, de acuerdo con los datos divulgados el pasado martes.

“Lo va a financiar el BID con US$ 2 millones y es poner gente que ha tenido vinculación con el delito, reclutarla, de modo tal que tenga una conexión diferente”, indicó el secretario de Estado en entrevista con Desayunos informales (Canal 12).

Heber fue consultado, también en este sentido, sobre el tipo de relación que tendrían estas personas reclutadas con el delito. “Gente que ha cumplido con la pena, reeducada, reintegrada, pero que tiene un nivel de comunicación y léxico diferente al que pueda tener cualquiera o yo”, respondió el ministro.

El cometido del plan es que estos exreclusos tengan un “tipo de conexión” diferente al que tiene la policía con determinados grupos de delincuentes. Estas personas no serían contratadas por el Estado uruguayo, sino por el BID.

Heber reparó en que no sabe “si esta es la solución” al problema de los homicidios, pero indicó que tienen “la mente abierta”.

“No decimos ‘se están matando entre ellos’”

Por otro lado, el secretario de Estado también abordó el tema de las cifras de delitos que se dieron a conocer el pasado martes. El ministro insistió en que “la familia trabajadora” tiene garantizada la seguridad durante la actual administración.

En comparación con 2021, los homicidios crecieron 25% y las denuncias por rapiña cayeron 5,9%. Los hurtos fueron al alza en 1,1% y las denuncias por violencia doméstica crecieron 3,8%.

Según Heber, los homicidios se concentran en zonas 3 y 4, las que “están por arriba [al norte] de avenida Italia”.

El jerarca planteó que no considera que existan similitudes entre su administración y la del exministro Eduardo Bonomi en cuanto a los argumentos que se esgrimen para defender la política de seguridad.

“Lo que pasa es que una cosa es si yo solamente me limito a decir que esto es un ajuste de cuentas, como si no me importara —que era la sensación que dejaba ese comentario— y otra cosa es que me preocupe y que estamos actuando [...]. No decimos ‘se están matando entre ellos’”, sostuvo el ministro.

