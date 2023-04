Política

Heber dijo que no se arrepiente de respaldar a Penadés: “Yo me la juego por mis amigos”

Luego de varios días sin dar declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió a varios temas que hacen a la coyuntura nacional, relacionados con la seguridad del país, pero también que tienen que ver con la política y la Justicia, por ejemplo, las denuncias contra su amigo y correligionario Gustavo Penadés.

Entrevistado en el programa Primera mañana de radio El Espectador, comenzó haciendo referencia a las cifras que presentó la cartera este jueves, en las que se destacó la caída de casi un 8% en la cifra de homicidios en el primer trimestre del 2023 comparado con el del año pasado. Heber consideró que estos datos son una foto “muy parcial” de la realidad, algo que dijo cuando las cifras de los delitos subían.

“Tengo que decir lo mismo cuando los delitos bajan”, expresó, y agregó que “no es muy real”. “Lo digo incluso contra nuestros intereses, una muestra de tres meses no es suficiente para decir que hay un resultado positivo. Incluso, si miran la planilla estamos menos de 2022, pero estamos por arriba que del 2019, por ejemplo. Y comparo sacando el 2021 porque estos siguen siendo años que incidió la pandemia”, aseguró.

En este sentido, el jerarca destacó que a él le “importan” períodos de un año completo o seis meses porque allí sí se puede hacer un análisis completo, y subrayó que en el propio informe divulgado se nota un aumento en las rapiñas.

En el análisis de por qué subieron las rapiñas, Heber contó que en la frontera se está trabajando especialmente contra organizaciones delictivas del vecino país. En concreto, son Os Manos y Bala Na Cara, cuyo trabajo se centra en Brasil, pero que tiene repercusiones en las ciudades fronterizas de Uruguay. Heber contó que hubo una operación que contó con casi 40 allanamientos en los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó.

“Os Manos tiene vinculación con el Primer Comando Capital, no pertenece, pero tiene vinculación y coordinación. Estamos enfrentados a una gran organización internacional porque una organización de estás en Brasil es una estructura de organización criminal muy poderosa”, indicó.

Luego de contar el trabajo fronterizo y la mención del Primer Comando Capital (PCC), Heber fue consultado por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es acusado de ser el gerente de la droga que es transportada por la Hidrovía Paraná y de tener contacto con el PCC. El secretario de Estado aclaró que hasta el momento no han podido dar con el paradero del narco y que el último dato que tienen es que estaba por África, pero no tienen nada de sus últimos movimientos.

Heber informó que Marset es un “debe” de la cartera y está “procurando” personalmente tener la captura porque llegó a estar detenido en nuestro país, pero no pudo ser culpado de alguna actividad delictiva y luego escapó con el documento oficial uruguayo cuando estaba detenido.

Sobre su amigo

El ministro del Interior volvió a ser consultado sobre las denuncias contra su amigo y correligionario Gustavo Penadés. Aseguró que lo dicho en su respaldo “dicho está” y que el desencuentro que se generó con la fiscal del caso, Alicia Ghione, sobre el trabajo de la Fiscalía es un tema que “ya pasó” y “no es importante”.

“Ghione tiene todo el apoyo de la policía para poder actuar, tiene un comando a disposición para poder hacer las investigaciones del caso, y está actuando con la reserva y el cuidado que tiene que tener un tema muy altamente sensible”, dijo.

Cuestionado sobre si se apresuró a respaldar a Penadés, el ministro respondió negativamente, reafirmó que conoce al senador blanco desde hace más de cuarenta años y consideró que tiene como costumbre no cuidarse la cara y menos “tomar distancia de amigos”.

“No me tomo distancia de amigos. Tengo esa forma de ser, me puede costar. Eso lo va a determinar la Justicia, no las redes, y frente a inconsistencias yo me juego por mis amigos, amigas, porque esa es mi forma de ser en cómo me comporto en la vida en cualquier cosa. Me pueden fallar, sí, y si me fallan, soy más duro que los otros porque fallaron con una amistad. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo”, sentenció.

“La Justicia dirá y estoy esperando a la Justicia. Me guardo a silencio, me preguntas en lo personal si me arrepiento de lo que dije, te digo que no, ¿por qué?, porque son mis valores de vida”, agregó.

El puerto y Katoen Natie

El exministro de Transporte y Obras Públicas también comentó la situación judicial sobre la denuncia que hicieron Charles Carrera y Mario Bergara por el acuerdo con Katoen Natie en el Puerto de Montevideo. “Vamos a ver, todavía falta, ¿no?”, comenzó diciendo; sin embargo, posteriormente redobló la apuesta: “Acá se dijo mucha cosa, mucha gente se soltó lengua, eh. Y dijo que había cometido dolor, eh. Así que, ahora vamos a ver qué dice el fiscal, que ya se pronunció en una primera instancia”, agregó.

“Se recusó al fiscal, se hizo una especie de apelación y se asignó otro. Tiene 20 días, todavía no se notificó el fiscal. El día que se notifique, tiene 20 días”, afirmó.

Por último, explicó por qué firmó el acuerdo en solitario y expresó que hubo senadores que se “soltaron mucho de lengua” y que “ahora se van a tener que tragar muchas palabras”.

“Firmé en solitario porque todo el Poder Ejecutivo delegó mi firma a la representación de todo el Poder Ejecutiva. Hay un decreto que me delega la firma y firmé totalmente convencido, pero no solo convencido, sino que a las pruebas me remito, está creciendo el puerto y sigue creciendo. Lo cierto es que se soltaron mucho de lengua algunos senadores y ahora se van a tener que tragar muchas palabras de las que dijeron”, concluyó.