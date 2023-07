Judiciales

Heber dijo que no entiende la citación a Fiscalía por caso de pasaporte dado a Marset

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que irá “con la verdad” con el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado por el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

“En realidad no entiendo mucho por qué la citación, pero con mucho gusto voy a ir a, democrática y republicanamente, darle las explicaciones al fiscal del caso”, manifestó este miércoles en rueda de prensa. En tal sentido, aseveró que no dijo en otro lado “otra cosa que no sea la verdad”.

Así, el titular de la cartera irá a Fiscalía “a contar hasta con la versión taquigráfica” de lo que expresó en el Parlamento cuando fue interpelado por el caso Marset, junto con el canciller Francisco Bustillo.

Heber declarará ante Fiscalía el próximo 7 de agosto, a las 11:00.

