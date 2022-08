Heber dijo que en agosto hubo 31 homicidios y “no 42 o 43 como se dice por ahí”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este martes que en agosto hubo 31 homicidios y “no 42 o 43 como se dice por ahí”, en referencia a las cifras manejadas por algunos dirigentes del Frente Amplio.

“Son 31 porque no se incluyen los abatidos por parte de la Policía, los suicidios y las que son muertes dudosas, en donde no hay un elemento para poder determinar por el Instituto Técnico Forense que fue un asesinato”, expresó Heber en rueda de prensa en el departamento de Rivera.

Para Heber, 31 homicidios es un “número alto”, por lo que en el ministerio están “preocupados”.

Uno de los dirigentes del Frente Amplio que había manejado cifras distintas a las del ministro fue el senador Charles Carrera. “Aún no termina el mes de agosto y ya se cuentan 42 homicidios; un crecimiento de más del 40% respecto a 2021”, expresó el legislador en su cuenta de Twitter el domingo.

Aún no termina el mes de Agosto y ya se cuentan 42 homicidios; un crecimiento de más del 40% respecto a 2021. En los últimos 10 días se produjeron 18 homicidios. Un plan que no funciona y un Ministro que no está a la altura.

Gobernar es #Hacersecargohttps://t.co/u7JtEUOzCl