Heber descartó que narco fugado del exComcar lo haya hecho por la puerta y uniformado

Policiales

No tan así

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, descartó que el narco que en la noche del jueves fue atrapado en el bar Las Palmas, del barrio Cordón, que se había escapado de la Unidad N° 4 Santiago Vázquez (exComcar) lo haya hecho por la puerta y uniformado.

Desde su cuenta de Twitter, el jerarca indicó que "luego de tomarle declaración a la persona privada de libertad recapturada anoche, dijo que su fuga se dio por el alambrado perimetral detrás de los módulos 6 y 8".

"Agregó que salió con ropa civil y una mochila para cambiarse, encontrándose la ropa usada y el alambre roto. Todo lo señalado por el recluso ha sido comprobado, por lo que descartamos que se haya fugado por la puerta y tampoco uniformado", aseguró Heber.

Luego de tomarle declaración a la persona privada de libertad recapturada anoche, éste dijo que su fuga se dio por el alambrado perimetral detrás de los módulos 6 y 8.

Agregó que salió con ropa civil y una mochila para cambiarse, encontrándose la ropa usada y el alambre roto. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) August 27, 2021

Tal como informó Montevideo Portal, el delincuente era cabecilla de una banda de narcotraficantes en Colonia que fue enviado a prisión en noviembre de 2020 en el marco de la Operación Guaraní.

Hugo Henry Pereira Medina, que cuenta con 15 antecedentes penales por múltiples delitos se había fugado de la Unidad 4 de Santiago Vázquez, exComcar, el pasado sábado 14 de agosto y fue recapturado el pasado jueves en un bar del Cordón.

Una fuente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dijo este domingo a Montevideo Portal que de esta manera, "se descartó la hipótesis de que el hombre se había ido por la puerta principal de la cárcel, vestido de operador penitenciario".

Pena de auto evasión

Luego de que el fugitivo fue capturado, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, señaló en su cuenta de Twitter que "gracias a la Ley de Urgente Consideración (LUC)" el detenido "tendrá una nueva pena por auto evasión" y agregó que se trataba de "uno de los artículos que se pretenden derogar".

Fue recapturado el narcotraficante que se fugó del Comcar. Gracias a la Luc tendrá una nueva pena por auto evasión. Y es uno de los arts. que se pretenden derogar. pic.twitter.com/rrBgUhcKrh — guillermo maciel (@macielguillermo) August 27, 2021

Sin embargo, la comunicadora y coordinadora de Nada Crece a la Sombra Denisse Legrand le respondió al jerarca y aseguró que el Código Penal de 1934 ya estableció como delito la auto evasión o fuga de la cárcel.

"Se amplió en 1998 y la LUC agravó pena solo si hay violencia. En fuga de Comcar no hubo violencia, así que la LUC no cambia nada. La penalidad no empezó con la LUC. Sin mentiras, mejor política", escribió Legrand.

El artículo 13 de la LUC estableció que "si la evasión se perpetrare empleando violencia o intimidación en las personas o violencia o fuerza de las cosas, la pena será de doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría", planteando un agravante a la pena con respecto a la norma ya existente.

El Código Penal de 1934 ya establecía como delito la autoevasión (fuga de cárcel).



Se amplió en 1998 y la LUC agravó pena solo si hay violencia.



En fuga de Comcar no hubo violencia, así que la LUC no cambia nada.



La penalidad no empezó con la LUC.

Sin mentiras, mejor política. pic.twitter.com/dDLzHkV7ri — Denisse Legrand (@ouicoucou) August 28, 2021

Montevideo Portal