Heber: “Datos oficiales de abusos físicos de acciones policiales” indican que bajaron

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó este viernes los números de denuncias por abusos de funciones de la policía que su cartera maneja. “Los números son muy claros”, dijo en rueda de prensa: “En 2019 había 152 abusos, en 2020 fueron 158 y en 2021 bajaron a 134. Quiere decir que los datos oficiales de abusos físicos de acciones policiales son menos”, aseguró en rueda de prensa.

En esta línea, manifestó que le “molesta” cuando “se quiere construir una sensación” en torno a esas denuncias. “Si nos traen números en donde nos pueden advertir de que la situación es que no estamos controlando a la policía, tráigannos las denuncias, tráigannos los hechos y tráigannos los datos para que nosotros podamos accionar. Pero sentenciar que hay abusos policiales, sobre todo de funciones de abuso físico de la policía, bueno, si es así, ¿dónde? ¿cuándo?”, dijo el jerarca.

El planteo llega luego de que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) pidiera investigaciones por abusos policiales denunciados por defensores de oficio, lo que ha generado críticas de parte de algunos socios de la coalición, como del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien planteó este viernes que "la Institución de Derechos Humanos está ayudando a los delincuentes".

“Los defensores de oficio no se dirigen al Ministerio del Interior y no se dirigen a la Fiscalía. ¿Los defensores de oficio no creen en la Policía? Muy bien, los defensores de oficio no creen. ¿Por qué no van a la Fiscalía, que son doctores abogados que pueden recepcionar? Tampoco tienen esas denuncias. Van por carta a la Suprema Corte de Justicia y después a la Inddhh y no vienen a decirnos ‘estos son los delitos, estas son las acusaciones de abuso de funciones policiales físicas‘”, increpó el ministro.

“Pero ¿cómo podemos investigar una cosa genérica? Me gustaría ver cuáles son las denuncias, dónde están, y a qué episodios se refieren para poder hacer una investigación”, dijo Heber.

En tanto, el jerarca destacó que los números de este tipo de delitos han sido “abatidos” y, así, se refirió a la Ley de Urgente Consideración (LUC). “Aquello que se ha anunciado de que la LUC iba a ser una suerte de disparador de abusos de funciones policiales no es verdad, bajaron”, indicó. Asimismo, argumentó que “también dijeron que iba a haber gatillo fácil”, pero antes de dicha norma había 47 abatimientos de acciones policiales y después de aprobada se registraron 33. “¿Dónde está el gatillo fácil? Dato mata relato”, sentenció.