Hay “decisiones muchas veces unipersonales”: por qué Gloria Rodríguez dejó la lista 71

Gloria Rodríguez, senadora del Partido Nacional, se refirió este lunes a su salida del Herrerismo y su integración al sector D Centro, donde será suplenta de Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, en la lista 5.

“Fue un proceso largo y doloroso. La lista 71 es parte de mi historia de vida política y partidaria”, declaró en entrevista con Informativo Sarandí, y recordó ser “fundadora de la lista 71, militando por más de 30 años”.

“Siempre fue una federación de subagrupaciones, y la posición mayoritaria de dirigentes y militantes opinan la lista 71 durante estos 30 años contó con una organización suficientemente fuerte, vigente, aggiornada, como para superar cualquier tormenta”, aseguró.

Rodríguez sostuvo que, “lamentablemente, no todos lo entendieron y fue lo que llevó a tomar una decisión que fue muy acertada”, en referencia a su salida, tras “un cúmulo de cosas”.

“No me voy por un tema de un lugar en la lista. Me voy por un nuevo proyecto, dejando un lugar en la primera línea. Dejo un lugar en la primera línea en el Senado, a un lugar en la segunda línea del Senado. Por lo tanto, si el lugar hubiera sido la motivación, me hubiera quedado en el Herrerismo”, afirmó la senadora.

En ese sentido, afirmó que su lugar en la primera línea del Senado “nunca se cuestionó”. Si bien la dirigente nacionalista tiene “la convicción y el compromiso” de “no dañar” al sector, mencionó que se dieron “situaciones complejas”, pero no ahondó al respecto.

De igual manera, Rodríguez aseguró que su salida se da por “diferencias con la forma en que se está conduciendo la lista” y descartó que el caso de Laura Raffo o el acuerdo con Juan Sartori hayan tenido que ver.

“Me voy por las discrepancias que se vienen sucediendo a lo largo de este último año y medio, discrepancias de conducción. No podemos estar en un sector en el cual no nos sentimos cómodos, cuando se toman decisiones muchas veces unipersonales”, sentenció Rodríguez.

