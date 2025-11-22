Hay 168 centros educativos con riesgo de inundación, 39 marcados como “prioritarios”

Locales

Existen en Uruguay 168 centros educativos con riesgo de inundación, de acuerdo con un reporte elaborado por el Ministerio de Ambiente, el Banco Mundial y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El reporte “avanzó en la identificación de las principales amenazas hidroclimáticas a las que se encuentra expuesto el país en general y la infraestructura educativa en particular, con énfasis en los riesgos de inundación”, reza la publicación.

Además, permite identificar los centros educativos ubicados en áreas inundables, según distintos tipos de amenazas de inundación y diferentes tipos de afectación.

Así, de los 168 centros identificados, 46 tienen amenaza de inundación por desborde de riberas y 12 por desborde de costas. En tanto, 82 se encuentran en predios con cañadas o próximos a cañadas y pequeños cursos de agua, y 35 se encuentran ubicados en zonas con conflictos de drenaje.

Además, según el análisis, se incorporaron 20 centros identificados por ANEP con registro de afectaciones por inundación.

Al observar la información respecto al tipo de centro educativo, se registraron 121 institutos de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, 17 de Secundaria, 26 de Educación Técnico Profesional y cuatro del Consejo de Formación en Educación.

Mientras tanto, el documento señala que del total de centros educativos identificados con riesgos de inundación, hay 28 escuelas o jardines, cuatro liceos, seis escuelas técnico profesional y un centro de formación docente que “requieren de una atención prioritaria” por “encontrarse más comprometidos por la amenaza de inundación”.

“Estos están asociados principalmente a amenazas de inundación por desborde de riberas o costas, expuestos a la afectación del edificio, del acceso [a este] y/o del espacio exterior inmediato al edificio”, apunta el documento. De acuerdo con el informe, hay al menos un centro prioritario en todos los departamentos a excepción de cuatro: Flores, Florida, Lavalleja y Rivera.

Plan B

El reporte finaliza con recomendaciones, que incluyen “el desarrollo de estudios complementarios que permitan identificar y caracterizar los riesgos”.

Entre otras medidas de adaptación, el reporte de Ambiente, ANEP y el Banco Mundial sugiere: la elaboración de protocolos de evacuación; la incorporación de “temáticas relativas a la inundación” en los planes educativos; la adaptación de la estructura edilicia; la incorporación de “infraestructuras de drenaje sustentable e infraestructuras verdes”, y la categorización de los edificios “en los que sería oportuno evaluar su relocalización”.

Por su parte, para los centros prioritarios, se presentan “estrategias específicas de adaptación” al riesgo de inundación. Estas incluyen desde tareas de limpieza y mantenimiento de cubiertas, patios y desagües hasta “propuestas que permitan enlentecer y conducir la escorrentía a un punto de disposición final, adaptando cubiertas y/o pavimentos permeables o incorporando dispositivos de drenaje sustentable”.

