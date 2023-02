Harvey Weinstein fue condenado a 16 años de cárcel por cargos de agresión sexual

Internacionales

Harvey Weinstein, empresario de la industria cinematográfica y antaño uno de los nombres más importantes de Hollywood, fue sentenciado este jueves a 16 años de cárcel por cargos de agresión sexual por un jurado en Los Ángeles, California, según informó CNN.

El exproductor, de 70 años, ya se encuentra cumpliendo una pena de 23 años de prisión en Nueva York, a la cual se sumará esta última sentencia. En diciembre fue condenado por los delitos de violación, penetración sexual con un objeto foráneo y copulación oral forzada después de que una modelo y actriz denunciara que él la agredió en una habitación de hotel en Beverly Hills en febrero de 2013.

Durante la audiencia de sentencia de este jueves, el fundador de la productora Miramax y de The Weinstein Group, el condenado volvió a negar su culpabilidad y dijo que todo su caso fue un “montaje”.

“Por favor no me condenen a una vida en la cárcel. No lo merezco”, imploró en la corte.