Harvard demanda al Gobierno de Trump por los recortes en su financiación federal

Internacionales

La universidad de Harvard demandó este lunes al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de recuperar sus fondos federales que la Administración congeló la semana pasada por incurrir presuntamente en conductas antisemitas.



En el litigio, el centro educativo acusa a múltiples miembros del Gobierno de EE.UU., entre ellos el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la Secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, de violar la Primera Enmienda de la Constitución al congelar su financiación federal.



Según la entidad, "el intento del Gobierno de coaccionar y controlar a Harvard" hace caso omiso de los principios fundamentales de la Primera Enmienda, "que salvaguardan la libertad académica", y además incumplen las leyes y los reglamentos federales.



El presidente de Harvard, Alan Garber, aseguró en la página web del centro que "las consecuencias de la extralimitación del Gobierno serán graves y duraderas" e impactarán en investigaciones de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el alzhéimer o el párkinson.



"Como judío y estadounidense, sé muy bien que existe una preocupación válida por el aumento del antisemitismo. Para abordarlo eficazmente se requiere comprensión, intención y vigilancia. Harvard se toma ese trabajo en serio", agregó Garber, que acusó al Gobierno de usar el antisemitismo para justificar "una acción ilegal".



La demanda supone una escalada de tensión entre el mandatario y la universidad, que rechazó el pasado 14 de abril una serie de requisitos del Gobierno para evitar el recorte de fondos, entre los que se encontraban poner fin a sus programas de diversidad y vigilar la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.



Tras la respuesta de Harvard, el presidente congeló fondos por valor de 2.200 millones de dólares para la entidad y ha amenazado con eliminar la exención de impuestos de la que goza.



Además, el pasado viernes el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones y exigió un registro de "actividades ilegales y violentas" de estudiantes internacionales.



A esto se suma que el Gobierno planea recortar otros 1.000 millones de dólares a la institución que están destinados a la investigación de la salud, según informó este domingo The Wall Street Journal.



Harvard es una de las universidades -además de Columbia y Princeton, entre otras- que han visto amenazada su financiación por informes del "Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo" creado por Trump, por aplicar políticas de 'discriminación positiva' o por no dar cabida a lo que el gobierno de Trump califica de "diversidad de ideas".



En su caso, Columbia sí aceptó las demandas impuestas por el Gobierno para no perder 400 millones de dólares en financiación federal.

EFE