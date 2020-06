Harry Potter, la serpiente y UPM: el discurso de Lust en la interpelación a ministros

Política

La Cámara de Representantes aprobó el pasado martes por unanimidad la interpelación a cuatro ministros por la instalación de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario, Durazno. El pedido fue realizado por Cabildo Abierto para el llamado a sala de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira; de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; y de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

La interpelación comenzó a las 15.00 horas de este miércoles con la palabra del miembro interpelante, el diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust. Lust dijo en primer lugar que el llamado a sala "despertó" algunas inquietudes e incomodidades y generó "ciertas rispideces".

"Soy consciente que los ministros presentes no redactaron ni suscribieron este contrato, algunas de las preguntas no me las podrán contestar, pero mi postura en esta sala es de absoluta buena fe. algunas preguntas no sean demasiado cómodas, pero mi deber como legislador es actuar de esta manera", acotó.

A continuación el legislador dijo que este llamado tuvo sus particularidades, como el pedido de interpelación de urgencia que se votó este martes. "Si bien yo estoy hace mucho tiempo con el tema de UPM no tenía preparado un cuestionario. Digo la verdad, incluso, ayer hubo algunos legisladores que dijeron que el miembro interpelante no votó el llamado a sala y es cierto, pero ¿por qué no lo voté? Porque cuando vi que el llamado a sala era a la seis de la tarde, me fui a mi escritorio para buscar algo para poder hablar porque el respeto hacia ustedes, hacia la soberanía, el cuerpo electoral y la nación merecía que yo estuviera medianamente preparado", sostuvo..

Luego de que el diputado manifieste que el contrato está mal negociado utilizó una analogía que generó cierto humor y polémica en las redes sociales. El legislador comparó a la empresa finlandesa con una serpiente. En el entendido de que el animal es algo malo.

"Y lo comparo con el mito de la serpiente. La serpiente, todos saben, es un animal maldito. En la mitología bíblica, fue causante de todo lo que ha sucedido; en los cuentos de hadas el héroe siempre salva a la princesa de una serpiente; en la mitología china los dragones son una serpiente alada y si nos vamos a las civilización egipcia la serpiente siempre presente", señaló en primera instancia Lust.

Y concluyó: "Incluso, el otro día estaba mirando la última película de Harry Potter. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que la recomiendo. Y la película termina con Harry Potter enfrentando una serpiente, es decir, que la serpiente es un animal maldito. Ahora, ¿qué tendrá UPM? y yo la asimilo a la serpiente porque UPM encanta a las personas".

