Locales

Harán un “plan específico de manejo de la desembocadura del arroyo Carrasco”: qué plantean

Montevideo Portal

Las intendencias de Montevideo y Canelones firmarán un nuevo acuerdo que busca transformar la forma en que ambos gobiernos departamentales gestionan la cuenca del arroyo Carrasco, un ecosistema metropolitano que históricamente ha sufrido contaminación.

El convenio, al que accedió Montevideo Portal, establece un marco de cooperación que abarca desde el control de la calidad del agua hasta acciones de restauración ambiental, y la elaboración de un “plan de acción anual”.

El texto del convenio fue aprobado por la Intendencia de Montevideo en una resolución fechada este 24 de febrero.

El documento plantea, en particular, “implementar un plan específico de manejo de la desembocadura del arroyo Carrasco que atienda los procesos de deriva, sedimentación, circulación hidráulica y dinámica costera, mediante soluciones de ingeniería, monitoreo continuo y criterios ambientales adaptativos”.

Entre los objetivos acordados, destaca la intención de mejorar de forma sostenida la calidad del agua mediante un sistema integral de monitoreo y fiscalización. Esto incluirá controles sobre efluentes, vertidos industriales y alivios de saneamiento, además del abordaje de focos de saneamiento irregular, que aún persisten en zonas de borde urbano.

Otro eje relevante es la gestión coordinada de residuos en la cuenca, con acciones que van desde la prevención y la recolección diferenciada hasta el control de basurales clandestinos. Las intendencias se proponen reducir la llegada de residuos al curso de agua y a los humedales, uno de los factores que más afectan la biodiversidad del sistema.

También se plantea “promover acciones de restauración, conservación, renaturalización y protección de los ecosistemas de la cuenca, con énfasis en los bañados de Carrasco”.

Otro de los puntos centrales del convenio es la creación de una gobernanza que involucra no solo a las dos intendencias, sino que también se invitará al Ministerio de Ambiente y a los municipios de ambos departamentos ubicados en la cuenca. La estructura prevé un equipo coordinador y cinco equipos técnicos temáticos, responsables de ejecutar acciones específicas en agua, residuos, restauración ecosistémica, comunicación y dinámica costera.

Montevideo Portal