Hamás liberó a las primeras tres rehenes como parte del pacto de alto el fuego con Israel

Hamás liberó, cerca de las 12:15 de este domingo (hora de Uruguay), a las tres rehenes que estaban retenidas en la Franja de Gaza tras más de 15 meses de guerra con Israel.

Como parte del acuerdo de alto el fuego que ambas partes concretaron el pasado viernes, Israel deberá liberar unos 95 presos palestinos a cambio.

Las mujeres que recuperaron su libertad este domingo son Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher, de 24, 28 y 31 años respectivamente.

De acuerdo con los primeros informes y según consignó CNN, fueron entregadas a oficiales de la Cruz Roja al norte de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, en inglés) confirmaron en su cuenta de X que, “de acuerdo con información recibida por la Cruz Roja, tres rehenes israelíes fueron transferidas a [esa organización] y están en camino a las fuerzas de la IDF en Gaza”.

?? According to information received from the Red Cross, 3 Israeli hostages were transferred to the Red Cross and they are on their way toward IDF and ISA forces in Gaza.