Hallaron un cráneo en una parada de ómnibus en Maldonado: la extraña teoría de la Policía

La Jefatura de Policía de Maldonado investiga el hallazgo de un cráneo humano en una parada de ómnibus en la noche del pasado viernes.
De acuerdo con el parte policial, cerca de las 20:30 del 10 de octubre se recibió un llamado al servicio de emergencia 911, donde se alertó “por un hallazgo de posible cráneo humano en una bolsa en un banco de garita de ómnibus”, ubicada en la calle Cecilia Burgueño entre Sarandí y 18 de Julio.
Los oficiales fueron al lugar y, tras las averiguaciones realizadas, concluyeron que “se podría tratar de un cráneo de facultad, contando con medidas y detalles, habiendo sido dejado por un posible estudiante de universidad”.
En la mañana de este sábado 11 el estudiante fue a la Seccional 1º y “manifestó que dejó la bolsa olvidada y el cráneo lo usa para estudiar”.
Los policías devolvieron el cráneo, que pertenece a una institución educativa, al joven.
