Policiales

Hallaron el cuerpo de una mujer en el puerto de Buceo: las hipótesis que maneja Prefectura

Montevideo Portal

La Prefectura de Trouville informó en la mañana de este martes acerca del hallazgo del cadáver de una mujer en las inmediaciones del puerto del Buceo, en Montevideo.

Según informaron desde la fuerza, quien notificó a las autoridades acerca del hecho fue un pescador de la zona, que se acercó a un oficial para decirle que había avistado un cuerpo aparentemente sin vida en las cercanías del muelle oficial.

Los efectivos se hicieron presentes en el lugar y confirmaron lo relatado por el hombre. El caso pasó a la órbita del fiscal de Flagrancia Fernando Romano, quien ordenó una autopsia y la posterior entrega de los restos a la familia.

Desde la Prefectura informaron que la principal hipótesis es que se trate de una persona que fue reportada como desaparecida hace tres días y cuya búsqueda fue suspendida al no haber podido dar con su paradero.

La persona en cuestión fue vista por última vez en el entorno de la estación de servicio cercana a la zona de Punta Brava, en la rambla de Punta Carretas.

Debido a la orden del magistrado de que actúe el Instituto Técnico Forense, desde la fuerza aclararon que aún no se puede determinar cuál fue la causa del deceso.

