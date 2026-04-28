Hallaron el auto usado en crimen del bebé en Colón: cuáles son las principales hipótesis

Policiales

Montevideo Portal

La Policía Nacional avanza en la investigación del ataque a balazos ocurrido en Colón, que terminó con la muerte de un bebé de un año y medio y dejó herido a su padre, de 24 años, mientras ambos circulaban en un automóvil por la zona de Pasaje J y Aparicio Saravia.

En las últimas horas, los efectivos lograron ubicar en el barrio Verdisol el vehículo presuntamente utilizado por los atacantes para concretar la balacera. El hallazgo es considerado clave para la investigación, ya que permitirá realizar pericias en busca de huellas dactilares, rastros biológicos y otros elementos que puedan conducir a la identificación de los responsables.

Según la principal hipótesis policial, el crimen estaría vinculado a un enfrentamiento entre bandas de narcotráfico que operan en la zona, y el ataque habría estado dirigido al padre del menor, quien recibió varios disparos, pero sobrevivió y permanece internado fuera de peligro.

Los atacantes abordaron a las víctimas y comenzaron a disparar sin mediar palabra contra ambos: el niño fue alcanzado por una bala en la cabeza y falleció poco después de ser trasladado a un centro asistencial. Se presume que el infante iba en la falda de su padre, ya que todos los disparos impactaron en la misma zona del parabrisas.

En la escena del crimen, la Policía Científica encontró múltiples vainas de calibre 9 milímetros. Los investigadores también analizan registros de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir la fuga de los agresores.

El ministro del Interior, Carlos Negro; el director nacional de Policía, José Manuel Azambuya; y el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, entre otras autoridades policiales, se hicieron presentes en la escena del crimen en la noche de este lunes.

Luego, el jerarca de Estado se pronunció en las redes sociales: “Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía”.

Además, señaló que las autoridades no van a tener “contemplación para los culpables” y van a seguir “trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”.

Montevideo Portal