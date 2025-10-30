Hallaron a ancianos muertos en su casa de Villa Española; Policía investiga femicidio

Policiales

Una pareja fue encontrada muerta en su casa ubicada en el barrio Villa Española de Montevideo en la tarde de este jueves; las autoridades investigan un posible femicidio y posterior suicidio.

Los cuerpos –de alrededor de 80 años– fueron encontrados por un vecino, quien al sentir un olor fuerte, se acercó a la vivienda. Al ver al interior por la ventana, encontró el cuerpo de la mujer tendido en el suelo, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

Tras el descubrimiento, el hombre avisó a las autoridades. Efectivos de Bomberos se hicieron presente en el lugar y aseguraron que la puerta de la casa ubicada en la intersección de las calles Coruña y Juan Francisco Martínez se encontraba trancada.

Al ingresar al hogar, las autoridades no solo encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, sino que también se encontraba el cuerpo de un hombre; ambos eran pareja. Los investigadores del caso estiman que la muerte de los ancianos es de varios días atrás.

