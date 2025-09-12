Hallan un feto en planta de tratamiento de aguas servidas

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres investiga el hallazgo de un feto en una planta de OSE.
Washington Videla, subjefe de Policía del departamento olimareño, se refirió al hecho en declaraciones a la televisora local Canal 11, y difundidas por la comunicadora Laura Vaz.
Videla refirió que el cuerpo fue avistado por trabajadores municipales que se desempeñaban en el lugar, cuando procedían a la descarga de aguas servidas traídas en camiones barométricos.
El uniformado señaló que en ese lugar se hace “un filtrado” del agua que llega en los camiones, por lo que se supone que el cuerpo habría llegado dentro de uno de los vehículos.
El feto fue trasladado al Instituto Técnico Forense, donde se efectuará “una serie de estudios” con el fin de avanzar en la investigación.
