Hallan otro murciélago con rabia en Pocitos: habrán tres jornadas de vacunación gratuitas

El Ministerio de Salud Pública informó el hallazgo de un nuevo murciélago contagiado de rabia en la zona de Pocitos. El mismo fue encontrado en las inmediaciones de la Comisión Nacional de Zoonosis, ubicada en Bv. España 2673.

Por ende, se emitió una convocatoria para que la población pueda asistir con sus perros y gatos a una jornada de vacunación gratuita, a desarrollarse este lunes, martes y miércoles en un puesto fijo instalado en la propia sede de la Comisión.

Según acotó el MSP, “la rabia es una enfermedad viral que se transmite a las personas por mordeduras o arañazos de animales infectados y que los murciélagos, al igual que perros y gatos sin vacunación vigente y algunos animales silvestres, pueden portar el virus. No se debe manipular un murciélago sin protección y, en caso de contacto directo, mordedura o arañazo, se debe consultar de inmediato en un servicio de salud y notificar al Ministerio de Salud Pública al teléfono 1934, interno 4010”.

De cara a las jornadas de vacunación, el MSP solicita llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos en transportador para garantizar la seguridad de los animales y del personal. Aquellos que cuenten con carné de vacunación, se recomienda presentarlo.

