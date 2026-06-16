Hallan muerto en llamativo contexto a un joven que estaba desaparecido desde el 5 de mayo

La comunidad de Risso, un pueblo de unos 500 habitantes en el departamento de Soriano, aguarda con expectación y congoja la identificación oficial del cuerpo encontrado en la mañana del lunes en un campo cercano a la localidad.

Se trataría de Mariano Pérez Perdomo, un joven de 31 años cuya desaparición se había denunciado el pasado 5 de mayo. Desde entonces, se habían llevado a cabo numerosas labores de búsqueda en la zona.

El cuerpo fue hallado por un trabajador rural. Según informa el medio sorianense Agesor, un reconocimiento primario realizado por personas allegadas apuntaría a que se trata del joven buscado, las autoridades aguardan los resultados de las pericias forenses para confirmar oficialmente la identidad.

Mariano Pérez Perdomo era empleado de Copagrán y jugador del Club Rampla de Risso, institución cuya directiva había integrado y con la que colaboraba en diversas tareas. La información oficial divulgada cuando su desaparición detallaba que la última vez que había sido visto vestía pantalón beige claro, buzo azul con capucha tipo canguro y calzado tipo crocs. También se indicó que podría llevar una mochila negra.

Las labores de búsqueda incluyeron recorridas terrestres, vehículos, drones, canes adiestrados, caballos, inspecciones en cursos de agua e incluso apoyo aéreo con helicóptero, pero nada de eso dio resultado: parecía que a Mariano se lo había tragado la tierra.

De acuerdo con información extraoficial, antes de desaparecer Mariano habría dejado una carta en la que manifestaba su intención de reunirse con su madre, fallecida tiempo atrás. Asimismo, personas cercanas señalaron que de su vivienda faltaban algunos efectos personales, entre ellos documentos, ropa, una mochila, un termo, un mate y artículos de higiene. Investigadores también habrían constatado la eliminación de sus cuentas en redes sociales.

Un detalle que llamó la atención fue que el cuerpo fue encontrado en una zona rural que ya había sido inspeccionada en varias oportunidades durante los operativos de búsqueda, un hecho que causó perplejidad a quienes participaron de los rastrillajes. Según las primeras versiones, el hallazgo se produjo junto a un árbol, en un área próxima a sembradíos y una calle interna de un establecimiento rural.

En el lugar no se encontró la mochila ni ninguno de los enseres que, supuestamente, el joven se había llevado de su casa.

Según la mencionada crónica, el cuerpo estaba “en situación de ahorcamiento, parado contra el tronco de un árbol”. Y si bien los restos presentaban señales de descomposición, “no sería de muchos días”.

Ahora, todo Risso espera los resultados de las pericias para confirmar oficialmente la identidad del fallecido, así como establecer las causas y el momento de su deceso.

En redes sociales, la Liga de Fútbol del Centro de Soriano publicó un mensaje de condolencias.