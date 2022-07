Hallan en Angola uno de los mayores diamantes rosas de los últimos 300 años

Una compañía minera australiana anunció este miércoles el hallazgo de un diamante rosa de 170 quilates en bruto, considerado uno de los "más grandes" de su tipo jamás encontrados en todo el mundo y el mayor diamante rosa de los últimos 300 años, informaron fuentes de la compañía.

La piedra fue descubierta por Lucapa Diamond Company en la mina Lulo, ubicada en el noreste del territorio angoleño, una zona rica en diamantes.

El diamante fue bautizado como “The Lulo Rose” ("La rosa de Lulo").

"La piedra rosa de 170 quilates es un descubrimiento histórico porque se cree que es el mayor diamante rosa hallado en los últimos 300 años", señaló Lucapa en un comunicado.

