Hallan cadáver descompuesto; evidencia apunta a accidente no reportado

Policiales

Sobre las 17:30 horas del martes, personal policial acudió al kilómetro 80 de la ruta 27, en el departamento de Rivera, donde se había reportado el hallazgo de una persona fallecida.

En el lugar, los efectivos se toparon con un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. Según informara el comunicado local Pedro Olivera, en el lugar se localizaron elementos que podrían contribuir a esclarecer las circunstancias del deceso: una bicicleta sobre la banquina, fragmentos plásticos y vidrios de un vehículo, entre otros objetos.

Los hallazgos sugerirían un posible siniestro de tránsito, ocurrido días atrás y que no se reportó en su momento.

Los restos mortales fueron trasladados a la morgue, donde se llevarán a cabo pericias con el fin de establecer el momento y las causas del deceso de la persona, así como proceder a su identificación.