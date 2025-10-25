Hallan a un hombre muerto con una pinza frente a un transformador de UTE en Montevideo

Montevideo Portal
La Policía encontró en la mañana de este sábado el cuerpo de un hombre, que se encontraba frente a un transformador de UTE en la intersección de las calles Tembeta e India Muerta , en la zona de Paso Molino , a pocos metros de la avenida Agraciada.
La víctima fue hallada sin signos vitales y tendido boca abajo, con medio cuerpo sobre la vereda y el otro sobre la calle , informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
Junto al cuerpo se encontró una pinza , lo que hace presumir a las autoridades de que el hombre habría intentado cortar los cables colgantes del transformador de UTE ubicado en el lugar.
Una ambulancia llegó minutos después y constató el fallecimiento a la hora 07:11 . En el lugar trabajó la Policía Científica , que realizó el registro fotográfico de la escena.
La Fiscalía de Flagrancia de 9.º turno dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para autopsia y la posterior entrega, además de solicitar las imágenes de cámaras de videovigilancia cercanas y la grabación de la llamada al 911.
