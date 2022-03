Hache Souza tras ser acusado de abusar de una mujer: “Estoy tranquilo porque soy inocente”

Locales

Montevideo Portal

El músico y rapero Hache Souza hizo referencia este viernes a las acusaciones anónimas que surgieron esta semana a nivel de redes sociales. En concreto, una cuenta de Instagram denominada “varonesuruguay2” realizó una publicación acusando anónimamente al artista de “violar” a una mujer.

“Lo conocí en Jackson Bar y nos fuimos a su monoambiente en Punta Carretas. Yo estaba en completo estado de ebriedad, allí me ofreció cocaína y llamó a un amigo para sumarse. En estado de confusión me vi envuelta en un trío al que no accedí conscientemente. Lo peor sucedió al día siguiente cuando, al despertarnos, comenzó a internar penetrarme, al pedir que usara protección dijo que no tenía. Me penetró, aunque pedí que parara más una vez, quedando yo en estado de shock”, comenzó relatando el posteo.

“Siguió hasta eyacular dentro de mí. Como pude me reincorporé y busqué mis pertenencias para irme, se negó a ayudarme mostrándose agresivo y arrogante. Me fui corriendo, dejando allí algunas de mis cosas. Hago público mi testimonio porque no quiero que ninguna piba vivía esto, porque me hubiese gustado saber quién era este tipo para evitar que esto me pase. Porque, más allá de su lugar de poder y la red cómplice que habilita su impunidad, confío en que el autocuidado feminista podrá más”, finaliza el relato publicado.

En tanto, el artista de la banda Buenos Modales, que anunció su separación este jueves en las redes sociales, dijo que por la “trascendencia que tomó y lo grave del tema” escribe su versión. En primer lugar, afirmó que el acto de violencia sexual del que se lo acusa “no sucedió” y que, en todo momento de la noche, “lo que sí sucedió fue con consentimiento explícito, sostenido y con protección”.

“Quiero hacer énfasis en esto: el episodio que se relata supuestamente después de haberse quedado a dormir en mi casa nunca sucedió y hay pruebas que respaldan lo que estoy diciendo. Yo estoy tranquilo porque soy inocente”, señaló.

A continuación, afirmó mantendrá el anonimato de la persona porque respeta su decisión de permanecer anónima y le pidió de corazón que haga la denuncia ante la Justicia, lugar que consideró “apropiado y con garantías” para dar las versiones, se den las pruebas y testigos, que, a su entender, “revelarán inconsistencias en el relato”.

“Soy consciente que, incluso pasando esta instancia, muchas personas podrán o no creerme. También quiero hacerme plenamente responsable de las actitudes machistas que tuve en el pasado. Estos días he tenido conversaciones muy largas con mujeres con las que me he relacionado, que me ayudaron a cuestionarme lo aprendido en una cultura patriarcal de la que no soy ajeno. Y le pido sinceramente perdón también a aquellas que no tuvieron oportunidad o no pudieron decírmelo. Estoy abierto al diálogo y sobre todo a aprender y reaprender”, indicó.

“También lamento el daño que esto ocasiona a mi familia por la forma en que se manejó. Quiero poder dar el resto de mi versión ante la Justicia para poder rendir cuentas como corresponde y probar mi inocencia”, añadió, y agradeció a todos los que le creen, a quienes lo cuestionan y a los que lo acompañan y preguntan.

Finalmente, se sumó una nueva denuncia de otra mujer anónima, que acusó a otro integrante de la banda Buenos Modales. En esta ocasión, la denunciante dijo que no conoce el nombre y relató que es "alto y morocho". "Luego de una fiesta salimos con una amiga que se terminó yendo con su amigo. Yo me quedé sola pidiendo un uber y el vino re denso, insistiéndome para que vaya con él. Cuando subí al uber él se subió conmigo y me dijo que iba para el mismo lugar. No paró de tocarme las piernas y luego la entrepierna y yo quedé paralizada. En eso llegué a mi casa y no lo volví a ver, pero luego lo vi compartiendo cosas feministas en las redes y me dio asco. De esa banda no se salva ninguno", contó.

Montevideo Portal