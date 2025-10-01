Locales

Habrá “un día de playa”: meteorólogo adelanta un “veranito” a la vuelta de la esquina

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó para los próximos días una consistente subida de temperaturas, que “pasará factura" el domingo, aunque —según explicó— ese cargo no será muy “oneroso”.

En su espacio en Canal 10, el profesional señaló que en lo que resta de la semana habrá temperaturas "muy por fuera de lo normal, con 24° a 26° sobre la zona costera y 28° sobre la parte centro y norte del país".

El punto culminante de ese “veranito” sería el sábado, día que Cisneros calificó como “de playa", con máximas de 28 grados en Montevideo y 32 y 33 en el norte y el litoral.

A estas temperaturas anómalas seguirá un rápido desmejoramiento del tiempo, que acarreará lluvias y tormentas —algunas fuertes— en todo el país.

Según Cisneros, dichas tormentas se producirían especialmente durante la madrugada del domingo, y la buena noticia es que serán “de rápido pasaje”, ya hacia las 8.00 o 9.00 horas se notará una mejoría.