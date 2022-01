Habrá inestabilidad hasta el sábado inclusive, explicó el meteorólogo José Serra

Locales

La calle me escupe en la cara

Las intensas lluvias registradas este lunes en Montevideo causaron inundaciones y daños en distintos puntos de la ciudad. Cayeron entre 50 y 100 mililitros de agua en la capital del país en tan solo unas horas, siendo entre las 04:00 y las 06:00 cuando las precipitaciones fueron más intensas.

El meteorólogo José Serra dijo a Montevideo Portal que en enero el valor mensual de lluvias es de 87 milímetros, y esta mañana en Montevideo hubo 102 milímetros de lluvia. ”En unas cuatro horas superamos el valor medio mensual. Ahora, sumado a esto, esta lluvia se mide a las 07:00 todos los días; tenemos que sumarle lo que llovió entre el 15 y 16, que eso cerró el 16 a las 07:00, y tengo un total de acumulado de 203 mm en 48 horas, lo que conllevó al desborde de pluviales, canaletas, techos que se vieron afectados, calles inundadas. Es muy similar esta situación a la sucedida en Piriápolis (Maldonado)”, comentó el meteorólogo.

“Esto es por la formación de nubes convectivas (nubes de tormenta) que se vieron por el avance de un frente frío desde ayer de noche a hoy y, en su desplazamiento, una gran cantidad de actividad convectiva (nubes de desarrollo vertical, cumulonimbos) que daban, en forma puntual, estos volúmenes de precipitación tan altos y viento fuerte, inclusive. Y manifestaciones eléctricas y sonoras (truenos)”, agregó.

¿Qué podemos esperar en cuanto al pronóstico del tiempo para los próximos días?

Serra expresó que el volumen de precipitación “va a seguir aumentando porque esta masa de aire húmedo e inestable va a continuar cubriendo el territorio nacional por varios días”.

“Vamos a tener, hasta fin de semana, inestabilidad con altos y bajos; mejoras temporarias, de repente el sol presente con alguna nube, precipita de nuevo, y así sucesivamente hasta el fin de semana”, agregó. El meteorólogo aclaró que las lluvias serán “hasta el día sábado”, pero esto “habría que actualizarlo entre miércoles y jueves”.

Serra expresó que “lo que no podemos prever, ni siquiera con los modelos meteorológicos —que hoy nos dicen una cosa y mañana, otra— es que tengamos todo el mes con inestabilidad”. “Eso no. Inclusive digo más: después de estos episodios, en unos pocos días podemos volver a tener (entre fin de mes y principios de febrero) alguna otra ola de calor, pero no tan atípica como la pasada. La ola de calor pasada fue totalmente atípica”, aseguró.

“Con esta semana de inestabilidad y estos altos volúmenes de precipitación que se dieron prácticamente en todo el país queda atrás el riesgo de incendio forestal (por el momento), queda atrás el déficit hídrico y la sequía meteorológica que nos han venido afectando. Lo que sí queda instalado aún es el fenómeno de La Niña. Con esto no lo terminamos”, añadió.

Con respecto al fenómeno de La Niña, el meteorólogo aseveró que “no ha sido propio del verano” su “aparición por dos veces”. Este fenómeno “conllevó al déficit hídrico, y a un evento de una ola de calor donde estaba instalado La Niña, verano, oclusión atmosférica y un alto déficit hídrico, que fue una ola de calor que se extendió por más de seis días”, explicó Serra.