Habló el joven herido tras un operativo en el Parque Rivera: “El ojo está muy lastimado”

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Un hombre de 25 años quedó con un ojo lastimado y un niño de nueve años resultó herido durante un operativo realizado el domingo por la tarde en las inmediaciones del Parque Rivera, donde efectivos intentaban dispersar una concentración de motos y autos que participaban en picadas ilegales.

Sander, el joven herido, relató este lunes lo sucedido: dijo que estaba reunido con amigos y familiares, entre ellos su hermano, su cuñada y su sobrino, tomando mate en el parque cuando comenzó la persecución policial.

“Empieza una corriente de una moto que el efectivo policial empezó a perseguir por arriba de las veredas, en alta velocidad, y como vio que no lo pudo agarrar se paró en medio de la calle”, describió, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Fue entonces cuando el policía comenzó a disparar en dirección al grupo. “Yo lo único que pedía era que no tiraran para donde estábamos nosotros porque estaban los niños, y ahí se ensañó conmigo y me entró a tirar”, relató.

Los proyectiles le impactaron en la pierna y en el ojo. “El último fue en el ojo, que fue el que más me afectó. Está muy, muy lastimado el ojo”, señaló.

Según el comunicado de la Jefatura, los agentes llegaron al parque tras detectar la concentración de vehículos con participantes en carreras ilegales. Al arribar, los conductores reaccionaron de forma agresiva: lanzaron objetos contra los efectivos y realizaron maniobras peligrosas con sus vehículos, lo que según las autoridades puso en riesgo al personal actuante.

Ante esa situación, resolvieron dispersar a los presentes con munición menos letal. Un video que circuló en redes sociales muestra a un funcionario policial abriendo fuego contra un motociclista que no se detuvo ante la orden de hacerlo.

La Jefatura de Montevideo abrió una investigación de urgencia para determinar cómo se desarrolló el procedimiento y el uso de munición menos letal, mientras que las actuaciones a nivel penal quedaron a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 15º Turno, que dispuso diversas acciones para esclarecer lo sucedido.