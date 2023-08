Habló Sebastián Marset y vinculó su escape al aviso de un jerarca policial boliviano

Policiales

Montevideo Portal

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que está siendo buscado por la Policía de Bolivia desde el pasado domingo, finalmente habló este miércoles a través de un video que difundieron medios de ese país.

“Bueno, sé que mi situación está complicada. No quiero implicar a personas que son inocentes. Todos creían que era Luis Paulo Amorim. Ninguna de las personas que están pasando algún mal momento hoy tienen nada que ver con mis cosas. Se están yendo al carajo ya con eso. Andan por todos lados vinculando a gente que no tiene nada que ver conmigo. Gracias a la ayuda del director de la agencia Felcn [Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico] logré irme. Él me avisó que el ministro había dado orden de aprehensión contra mí. Y bueno, agarré una platita y me avisó que me fuera. Como no hizo las cosas bien, está molestando a gente inocente que no tiene nada que ver”, termina el mensaje enviado por el uruguayo.

Según consignó el medio El Deber, de Bolivia, el fugitivo no aclaró si se refiere al jefe regional o nacional de la Felcn.

Tras un operativo en Santa Cruz, del que participaron más de 2.000 efectivos policiales, Marset logró escapar este domingo y desde entonces es buscado por la Policía boliviana.

Una jueza boliviana ordenó este miércoles seis meses de detención preventiva para diez personas vinculadas con el narcotraficante uruguayo. En tanto, a dos mujeres se les dio medidas sustitutivas por tener a su cuidado a menores de edad.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en una rueda de prensa que mantiene conexión permanente con sus pares de Bolivia y de Paraguay.

“No lo pudimos agarrar. Estamos pisándole los talones. No le va a ser fácil la vida, porque va a vivir huyendo”, dijo el jerarca.

Montevideo Portal