Habló Mario Cardama tras la decisión de Uruguay: “No nos vamos a dejar apurar por nadie”

Política

Montevideo Portal

El director y fundador del astillero español Mario Cardama, dueño de la empresa que había ganado la licitación para la construcción de dos patrullas del tipo OPV para Uruguay, se expresó luego de que el gobierno uruguayo —bajo la administración Yamandú Orsi— decidiera rescindir el contrato.

Orsi, junto a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, encabezó una conferencia de prensa luego de un Consejo de Ministros.

En esta instancia, anunció que se tomaría la decisión de dejar sin efecto el documento firmado con Cardama, además de que se iniciarían acciones civiles para recuperar el patrimonio y buscar una indemnización por daños y perjuicios.

Cardama, en diálogo con Montevideo Portal, dijo: “Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir”. Además, consideró que durante todo el proceso —tanto con el actual gobierno como con el anterior— han “manejado esto con criterios empresariales”.

“Y eso no va a cambiar ahora, de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie”, sostuvo. “Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas, y veremos a quién le asistía razón”, cerró.

Montevideo Portal