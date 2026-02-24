Habilitan rampa en el viaducto de los accesos a Montevideo: desde cuándo y cómo ingresar

El Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) anunció que desde este miércoles 25 de febrero a las 8:00 quedará habilitada la circulación por la rampa del viaducto de los accesos a Montevideo que conecta con la calle Coronel Francisco Tajes.
A partir de ese momento, los vehículos que transiten por el viaducto de la rambla portuaria —desde Montevideo hacia el oeste del país— podrán descender por esa rampa hacia la calle Tajes para ingresar a la ciudad.
Esta habilitación permitirá “mejorar la conectividad y optimizar la circulación en la zona, favoreciendo un tránsito más fluido y seguro”, indicó la cartera.
