Gustavo Penadés sobre el caso Astesiano: “Fue una traición a la confianza del presidente”

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés se mostró “sorprendido” este miércoles ante la resolución de la Fiscalía que imputó por tres delitos al custodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

“Sorprendido y tremendamente disgustado porque es un episodio lamentable, que lo único que podemos decir en esta instancia es que lamentamos muchísimo que esto haya sucedido. Conocemos al presidente, sabemos los días amargos que debe estar pasando y aquí lo que hubo fue una traición a la confianza del presidente que se le atribuyó a esta persona para ser el jefe de su custodia personal”, indicó.

En este sentido, el senador dijo que lo que hay que esperar ahora es que la Justicia falle y deseó que sea con “mucha severidad” para que todas las dudas queden “despejadas”. “Esperemos las investigaciones de la señora fiscal, que caiga que tenga que caer y con la estatura del que tenga que caer. En esto, si había una organización, la Fiscalía imputará y todo el que tenga que ir para adentro que vaya para adentro”, expresó.

Consultado sobre si es necesario hacer una revisión en la Dirección Nacional de Identificación Civil ante este hecho y la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, Penadés precisó que no sabe si este caso está vinculado con Identificación Civil, aunque reconoció que la obtención de residencias y pasaportes hay que “tratarlo con otra delicadeza” porque entiende que son elementos que han cambiado en la historia y vida del mundo.

“Hoy el Uruguay goza de una gran reputación internacional y por ende sus pasaportes son valorados porque en la inmensa mayoría de los países el Uruguay no necesita visa y eso es un elemento que otros países no lo tienen y eso puede llevar a situaciones que pueden generar desviaciones como las que lamentablemente aquí sucedieron”, reflexionó. Dijo que esa condición actual de los pasaportes “no está en riesgo”, pero afirmó que lo que se tiene que duplicar son los controles para mantener la reputación internacional.

“Lo que queda claro es que el presidente de la República, su entorno y las jerarquías no tienen responsabilidad directa con relación a este tema y está en manos de la Fiscalía. Ahora hay que esperar que determine y la Justicia falle”, agregó.

Finalmente, cuestionado sobre si es aceptable darle la custodia a una persona con tantas indagatorias en su contra, Penades respondió que “con el diario del lunes” la respuesta es “no”.

“Evidentemente, ahí cometimos un error, pero es con el diario del lunes. Nadie pensaba, no había antecedentes en aquellos momentos, esa información sí se tenía, pero no había nada que pudiera presagiar esto. No sé si desprestigia al gobierno, no es una buena noticia y eso hay que reconocerlo. Electoralmente no porque el señor Astesiano no tenía ningún tipo de vinculación política electoral o gobernativa con nadie. Cumplía un rol de custodia del presidente", concluyó.

