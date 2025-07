Gusano Manzana “no tiene freno de emergencia”, según trabajador del Parque Rodó

Locales

El juego “Gusano Manzana” del Parque Infantil Dionisio Díaz, en el Parque Rodó, permanece cerrado desde este sábado tras un accidente en el que un niño de dos años salió despedido del vagón y cayó al suelo mientras era acompañado por su padre, de 67 años, que también resultó lesionado al lanzarse detrás del menor.

El niño sufrió una fractura de cráneo y permanece internado en cuidados intensivos pediátricos, en condición estable. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora Graciela Peraza, investiga el caso.

Un trabajador del parque, con 19 años de experiencia en el lugar, brindó su testimonio a Subrayado (Canal 10) y aseguró que el juego no cuenta con freno de emergencia. “El Gusano tiene un sistema único de freno que es cuando llega a la terminal, que es donde se sube la gente”, explicó. “Si alguien me grita desde la vuelta para que lo frene, no lo puedo frenar hasta que no llegue a ese punto”.

Además, indicó que la atracción cuenta con dos sistemas de seguridad: un cinturón obligatorio y una barra metálica. “Es imposible que hayan fallado los dos sistemas de seguridad”, afirmó. Señaló que muchas veces las instrucciones no son acatadas por los adultos. Por ejemplo, el cinturón debe colocarse cruzado, como en un automóvil, pero en la práctica “muchos padres lo colocan mal o no siguen las indicaciones”.

Sobre lo ocurrido, el operario dijo que circulan dos versiones: una, que el niño iba en el asiento con el cinturón colocado; y otra, que iba sobre la falda del padre, lo cual está prohibido por el reglamento del juego. De acuerdo con su testimonio, se le habría advertido al adulto que el niño no podía ir así, pero es posible que luego del inicio del recorrido lo volviera a colocar en esa posición.

En la entrada del juego figura un cartel que establece que los menores de seis años deben ir acompañados, que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, que está prohibido llevar niños en la falda y que no se puede descender ni pararse mientras el juego está en movimiento.

El parque estaba concurrido al momento del accidente y varias personas intentaron asistir al niño tras la caída. Los videos del episodio fueron entregados a la Policía, pero aún no están disponibles para los trabajadores.

La fiscal Peraza buscará ahora determinar si hubo negligencia por parte del adulto, fallas en el protocolo de seguridad o alguna responsabilidad atribuible a la empresa operadora. Mientras tanto, el “Gusano Manzana” permanece inhabilitado.

