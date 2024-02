Gurméndez: gobierno “debe impedir” operación entre Minerva y Marfrig por “inconveniente”

Política

El precandidato colorado Gabriel Gurméndez consideró “altamente inconveniente” la compra que la empresa Minerva busca llevar adelante de tres frigoríficos de Marfrig en Uruguay, y que en la actualidad está a estudio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

Por tanto, señaló el expresidente de Antel, el gobierno “debe impedir la concreción de la operación” entre las empresas brasileñas.

Gurméndez presentó sus argumentos a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“La cadena cárnica es motor fundamental de la economía nacional. Hoy se encuentra a consideración del gobierno una compra-venta comercial que de prosperar concentraría en un solo operador la capacidad de faena de más de la mitad del mercado y por lo tanto una posición dominante para poder fijar precios y distorsionar la libre competencia”, afirmó al inicio.

Gurméndez agregó que “siempre” defendió el principio de libre competencia, bajo el convencimiento de que “el interés general no puede ser secuestrado por monopolios, públicos o privados, o privilegios que permitan abusos en el mercado”.

A continuación, el colorado señaló que el desarrollo de la actividad cárnica en Uruguay estuvo caracterizado por “mayor competencia, apertura y transparencia para un eficiente funcionamiento del mercado”.

“Una medida de esta dimensión sería un grave retroceso. Se debe actuar para evitar un hecho que arriesgaría el futuro de la agropecuaria nacional y la distorsión del mercado laboral de la industria, afectando a miles de uruguayos, trabajadores y productores, que quedarían rehenes de esta situación”, concluyó.

El negocio entre Minerva y Marfrig ha generado reclamos de distintos actores de la cadena cárnica.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo la semana pasada que personalmente tiene una posición acerca de este tema, pero señaló que no la haría pública mientras el tema esté en análisis de Defensa de la Competencia.

“Acá hay un negocio sobre el cual se le tiene que pedir a Defensa de la Competencia su opinión. Hace poco tiempo la misma empresa multinacional compró otro frigorífico, Defensa de la Competencia se expresó favorablemente respecto a esa compra. Veremos qué dice”, dijo Lacalle el jueves pasado.

“¿Y por qué digo esto? Supongan que Defensa de la Competencia —que es un órgano totalmente independiente, que no recibe directivas ni del presidente de la República ni de la ministra de Economía—dice: ‘Negro’; esto claramente es negro. Yo no podría decir esto es blanco. Si dicen ‘esto es claramente blanco’, yo no podría decir que esto es negro. Ahora, si el día de mañana su dictamen es una zona gris, bueno, ahí habrá algo de discrecionalidad por parte del gobierno”, agregó.

Más adelante, el presidente volvió a ser repreguntado por el tema y dijo que él no iría “en contra de un informe técnico, si es contundente”.

