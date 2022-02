Gurméndez a Cosse por Antel y la portabilidad numérica: “Mejor ocuparse de Montevideo”

Política

La expresidenta de Antel e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó este domingo de una actividad por el sí en el departamento de San José y brindó luego una rueda de prensa a medios presentes. Consultada sobre el hecho de que Antel haya captado más nuevos clientes que las dos empresas competidoras (Movistar y Claro) en telefonía móvil luego de que empezó a regir la portabilidad numérica, la jerarca dijo: “El tema de la portabilidad ni me ni me viene”.

En este sentido, aseveró que lo que importa es el contexto en el que está eso, algo que consideró “mucho más grave”. “Me preocupa mucho más que haya discrecionalidad en como pagar a los proveedores y eso está en los 135 artículos que queremos derogar. Todo lo que deja abierta a la discrecionalidad debilita nuestro marco democrático. Me preocupa todo lo que disminuya la transparencia y abra la discrecionalidad. Lo que me preocupa son empresas públicas que no tengan un proyecto estratégico”, indicó.

Tras las declaraciones de Cosse, el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, respondió a través de su cuenta de Twitter. “Ahora resulta que la portabilidad ‘no le va ni le viene’ y ‘le preocupan las empresas públicas sin plan estratégico’”, comenzó diciendo el jerarca de la empresa pública.

A continuación, Gurméndez le expresó a Cosse que se “despreocupe” porque en Antel el plan estratégico “logró que sean más lo que vienen que los que se van”. “Mejor ocuparse de Montevideo ¿O el plan es solo más deudas?”, se preguntó.

Según información a la que accedió Montevideo Portal, en las primeras tres semanas en las que rigió la portabilidad numérica hubo casi 6.900 solicitudes de portación en total, de las que siguieron su curso cerca de 3.900.

De las cerca de 3.000 que fueron rechazadas, la mayor parte fue a consecuencia de que tenían el número suspendido por falta de pago, o por estar dentro del plazo mínimo de un contrato vigente o porque tenían deuda, por ejemplo, por la compra de equipos.

