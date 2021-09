Gurméndez a Cosse: “Los problemas que hay son porque los recursos fueron para otro lado”

Política

Luego de las declaraciones realizadas por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que se refirió a la situación de Antel y dijo que le preocupaba que la estatal de telefonía “estaba en piloto automático”, el presidente actual de la compañía, Gabriel Gurméndez, no dejó pasar la oportunidad y le respondió a la jerarca.

Gurméndez dijo que el directorio de Antel estaba a cargo de la empresa “justamente para llevarle soluciones a la gente”.

“La paradoja de la intendenta Cosse es que hace tres días me envió donde urge soluciones de conectividad y telecomunicaciones para 55 barrios carenciados de Montevideo. Durante años no hubo solución para estos hogares carenciados. Antel no era de todos y cientos de millones de dólares fueron para otras cosas. Y no hay soluciones”, respondió Gurméndez a Cosse.

La expresidenta de Antel y ahora intendenta manifestó este jueves que “si uno no está todo el tiempo con equipos técnicos que estén llevando adelante proyectos, que estén motivados, si uno no está todo el tiempo revisando que todo esté funcionando bien empiezan a caerse cosas”.

“Me preocupa que Antel está en piloto automático, me preocupa mucho. No sé por qué, no me voy a poner a interpretar intenciones pero no hay ningún proyecto”, afirmó la jerarca en conferencia de prensa.

En respuesta, Gurméndez sostuvo que “están los proyectos y las soluciones para Montevideo y para el interior, donde también hay rezagos”.

“Ya estamos y hemos solucionado alguno de los barrios que me pide. Lo vamos a resolver en este período seguro. Creo que la ciudad de Montevideo tiene muchos problemas, que se haga cargo -por Cosse- de los problemas de Montevideo”, afirmó Gurméndez.

Consultado por los problemas de internet que hubo el pasado fin de semana, el jerarca volvió a referirse a la intendenta.

“Cosse dice que hay cosas que se caen. Yo diría que sí hay cosas que se caen, quizás algunas estaban atadas con alambre porque esto no ocurrió de un día para el otro. Las carencias las estamos resolviendo”, afirmó.

Sobre la caída de internet Gurméndez agregó que fue producida “precisamente” porque se está “en un proyecto de inversión para resolver sistemas y equipamientos que no se habían renovado desde el año 1994”.

“Entonces, los problemas que hay es porque los recursos se fueron para otro lado y no se atendieron las necesidades de la gente. La crítica cuando es constructiva bienvenida, pero cuando es paradójica y se exige hacer lo que no se hizo me pregunto: ¿Cuál es la intencionalidad?”, insistió.

